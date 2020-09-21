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Умер бывший CEO PepsiCo, познакомивший с колой жителей СССР

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Бывший CEO корпорации PepsiCo Дональд Кендалл, который познакомил с американской колой жителей СССР, умер в субботу, 19 сентября, в возрасте 99 лет, сообщает The Wall Street Journal.

Кендалл возглавил PepsiCo Inc. в 1963 году в 42 года и оставался у руля компании до 1986 года. За это время выручка компания выросла в 40 раз, она вышла на новые рынки и серьезно потеснила заклятого конкурента - Coca-Cola Co.

Кендалл участвовал в проходившей в Москве в 1959 году национальной выставке США и сумел угостить колой советского лидера Никиту Хрущева. В 70-х годах организовал бартерную сделку, в рамках которой советская водка продавалась в США, а в России было налажено производство колы. В 2004 году Кендалл был награжден орденом Дружбы президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщила семья Кендалла, он умер от естественных причин.

PepsiCo Дональд Кендалл США СССР

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