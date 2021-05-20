Посадки картошки для чипсов Lay's в России расширили на 11%

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Российские поставщики картофеля для чипсов Lay's (производит PepsiCo) в 2021 году увеличили площади посадок на 11%, до почти 19 000 га, сообщила пресс-служба PepsiCo в России.

Картофель для PepsiCo будут выращивать более 70 хозяйств из 18 регионов России, а также из Казахстана. Компания планирует собрать и переработать более 500 тысяч тонн картошки против около 470 тысяч тонн годом ранее.

Чипсы делают на двух заводах в Кашире и Азове. В 2020 году PepsiCo начала строить завод по производству снеков в Новосибирске, инвестиции в него превысят 12 млрд рублей. В конце лета 2021 года на этом предприятии откроют склад картофеля емкостью около 50 тысяч тонн, который сразу примет на хранение урожай от местных фермеров для дальнейшей переработки после запуска производственных линий, сообщается в пресс-релизе.

В 2021 году из-за холодной и дождливой весны сезон посадки сдвинулся на 1-2 недели, напомнили в компнании. Однако благодаря тому, что поставщики используют передовые технологии выращивания, сбор урожая ожидается в срок. Это также позволяет получать более высокую урожайность.

Компания с 1996 года работает с поставщиками картофеля. При этом она использует долгосрочные контракты и авансы в счет будущего урожая, помогает в приобретении сельхозтехники, инвестирует в современные овощехранилища, позволяющие сохранять урожай и минимизировать потери, обеспечивает партнеров качественным посевным материалом. С 2018 года семенной материал практически полностью выращивается в России.

Производством снеков в России занимается "дочка" PepsiCo Inc. - "Фрито Лей мануфактуринг". В 2020 году ее выручка увеличилась на 16,4%, до 39,9 млрд рублей против 34,3 млрд рублей в 2019 году, чистая прибыль выросла на 16,8%, до 7 млрд рублей с 5,99 млрд рублей годом ранее.

Продукция PepsiCo реализуется в более чем 200 странах мира. В 2020 году объем продаж превысил $70 млрд. Ежегодные продажи 23 брендов превышают по $1 млрд.