Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:20Заразились
на 21.09В России 1 109 595+6 196В мире 30 941 076+256 075

Следующая экспедиция на МКС продлится 186 суток

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Новый экипаж, который прибудет на МКС в октябре, проведет на станции полгода, сообщили в "Роскосмосе".

Как отмечается в сообщении на сайте госкорпорации, планируемая продолжительность экспедиции составит 186 суток.

Ранее в понедельник в "Роскосмосе" сообщали, что орбиту МКС планируется поднять на 400 метров перед запуском корабля "Союз МС-17" с новым экипажем. Коррекция будет проведена 7 октября.

Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-17" запланирован на октябрь с площадки № 31 космодрома Байконур. В состав экипажа корабля "Союз МС-17" вошли космонавты "Роскосмоса" Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт НАСА Кэтлин Рубинс.

В настоящее время на борту МКС работают российские космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и американский астронавт Крис Кэссиди.

Роскосмос МКС Союз МС-17

Новости

Белорусский шоумен посажен под арест после уличного концерта

Белорусский шоумен посажен под арест после уличного концерта

Экс-гендиректор McDonald's не вернет компании выходное пособие

Экс-гендиректор McDonald’s не вернет компании выходное пособие

На "Беларуськалии" задержали рабочих, поддержавших протестующего шахтера

В Белоруссии в воскресенье прошли 24 несогласованные протестные акции

В Белоруссии в воскресенье прошли 24 несогласованные протестные акции
Пандемия коронавируса

Глава Минздрава Чехии подал в отставку из-за ситуации с COVID-19

Второй этап учений "Славянское братство" начнется 22 сентября

Второй этап учений "Славянское братство" начнется 22 сентября

Котировки банков падают на публикации расследований по файлам FinCEN

Котировки банков падают на публикации расследований по файлам FinCEN

ByteDance рассчитывает получить $12 млрд по сделке с Oracle и Walmart

ByteDance рассчитывает получить $12 млрд по сделке с Oracle и Walmart

Что случилось этой ночью: понедельник, 21 сентября

Подозреваемую в отправке Трампу посылки с ядом задержали в США

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');