Следующая экспедиция на МКС продлится 186 суток

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Новый экипаж, который прибудет на МКС в октябре, проведет на станции полгода, сообщили в "Роскосмосе".

Как отмечается в сообщении на сайте госкорпорации, планируемая продолжительность экспедиции составит 186 суток.

Ранее в понедельник в "Роскосмосе" сообщали, что орбиту МКС планируется поднять на 400 метров перед запуском корабля "Союз МС-17" с новым экипажем. Коррекция будет проведена 7 октября.

Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-17" запланирован на октябрь с площадки № 31 космодрома Байконур. В состав экипажа корабля "Союз МС-17" вошли космонавты "Роскосмоса" Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт НАСА Кэтлин Рубинс.

В настоящее время на борту МКС работают российские космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и американский астронавт Крис Кэссиди.