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Запуск "Союза МС-17" назначили на 14 октября

Запуск "Союза МС-17" назначили на 14 октября
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Государственная комиссия назначила запуск транспортного космического корабля (ТПК) "Союз МС-17" на 14 октября и утвердила состав его основного и дублирующего экипажей, сообщает в пятницу "Роскосмос".

"Основной экипаж: Сергей Рыжиков ("Роскосмос", командир корабля), Сергей Кудь-Сверчков ("Роскосмос", бортинженер) и Кэтлин Рубинс (NASA, бортинженер-2). Дублирующий экипаж: Олег Новицкий ("Роскосмос", командир корабля), Петр Дубров ("Роскосмос", бортинженер) и Марк Ванде Хай (NASA, бортинженер-2)", - сообщает "Роскосмос".

Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-17" запланирован с площадки № 31 космодрома Байконур.

Сближение корабля с Международной космической станцией (МКС) будет проведено по "двухвитковой схеме" в течение примерно трех часов.

В настоящее время на борту МКС работают российские космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и американский астронавт Крис Кэссиди.

Союз МС-17 Роскосмос

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