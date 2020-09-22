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Церемонию вручения Нобелевской премии мира перенесут в Университет Осло

В Стокгольме не исключают, что мероприятие может пройти онлайн

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Церемония вручения Нобелевской премии мира состоится по традиции 10 декабря, но пройдет менее широкомасштабно из-за эпидемии COVID-19, сообщил во вторник в эфире норвежской телерадиокомпании NRK глава Нобелевского института Олав Нельстад.

В частности, по его словам, церемония пройдет не в главном зале мэрии Осло, рассчитанном на прием тысячи гостей, а в основной аудитории Университета Осло, где могут разместиться сто человек. Банкет в честь нобелевского лауреата будет отменен.

Ранее об отмене банкета в честь нобелевских лауреатов по медицине, физике, химии, литературе и экономике объявил Нобелевский фонд в Стокгольме.

По словам Нельстада, также пока неясно, сможет ли лауреат (или лауреаты) прибыть в Осло для того, чтобы получить премию лично. В Стокгольме также не исключают, что церемония может пройти онлайн, а личные приглашения будут разосланы в будущем году.

Нобелевская премия мира

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