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Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира

Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира
Президент РФ Владимир Путин
Фото: АР/ТАСС

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Писатель Сергей Комков отправил заявку на номинацию президента РФ Владимира Путина на Нобелевскую премию мира. Между тем в Кремле индифферентно относятся к тому, будет ли Путину вручена Нобелевская премия мира, или нет.

"Если решение будет принято – прекрасно. Не будет принято – тоже ничего страшного", - сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к выдвижению Путина на эту премию.

"Вы знаете, что совершенно разные люди выдвигаются на эту премию. И это инициатива тех, кто выступает с таким предложением. Есть определенные процедуры рассмотрения номинантов", - сказал Песков.

Ранее СМИ сообщили, что президента РФ выдвинули на Нобелевскую премию мира.

17 сентября стало известно, что оппозиционер Алексей Навальный был выдвинут рядом ученых на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщил в фейсбуке социолог, профессор университета Ратгерса (США) Сергей Ерофеев.

9 сентября член норвежского парламента Кристиан Тибринг-Гедде в интервью телеканалу Fox News сообщил, что выдвинул кандидатуру президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира за вклад в решение затянувшихся конфликтов.

Номинация на премию не означает ее присуждение: в этом году на Нобелевскую премию мира уже номинировали около 300 человек.

Нобелевская премия мира вручается с 1901 года Нобелевским комитетом в Осло физическим лицам и организациям, внесшим, по мнению комитета, выдающийся вклад в области укрепления мира.

За всю историю Нобелевскую премию мира получили только два наших соотечественника: академик Андрей Сахаров в 1975 году и первый президент СССР Михаил Горбачев в 1990 году.

Владимир Путин Нобелевская премия мира

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