Российский моряк объявил голодовку на танкере в Турции

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Старший помощник капитана танкера Shovket Alekperova компании Palmali, который с мая стоит на рейде в порту Стамбула, объявил голодовку, сообщается на сайте Российского профессионального союза моряков.

"Старший помощник находится на борту танкера Shovket Alekperova уже 13 месяцев. Ему не платят зарплату и не списывают. На берегу у моряка кредиты и ипотека. В дело уже включились судебные приставы. Голодовка для него - последняя возможность сдвинуть ситуацию с мертвой точки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на танкере на текущий момент остаются двое россиян - ростовский капитан и старпом из Астрахани, а также десять азербайджанцев. На все требования моряков вернуть их домой Palmali отвечает молчанием.

"По сути, компания просто бросила судно вместе с экипажем, никакой реакции ни на наши обращения, ни на сообщения моряков нет. Единственная надежда на страховую компанию, которая по условиям Конвенции о труде в морском судоходстве обязана оплатить репатриацию экипажу брошенного судна", - цитируются на сайте слова инспектора Международной федерации транспортников в Новороссийске Ольги Ананьиной.

Кроме того, в сообщении приводятся слова представителя Palmali Махмуда Имансоя, который утверждает, что смена на танкер готовится в ближайшее время.

"Мы стоим обесточенные, воды тоже нет. Есть немного продуктов, которые приготовить можем только на костре", - цитируются также в сообщении слова капитана танкера Вадима Каючкина.

О компании Palmali

Группа компаний Palmali, согласно информации на ее сайте, основана в Турции в 1998 году. Входящие в ее состав предприятия осуществляют перевозки по внутренним водным путям России, а также на Черном, Средиземном, Каспийском и Балтийском морях.

Как сообщалось, в мае 2018 года Арбитражный суд Ростовской области ввел в отношении ООО "Палмали" (Ростов-на-Дону, входит в ГК Palmali, Турция) процедуру наблюдения сроком на 6 месяцев по заявлению ООО "ЛУКОЙЛ-бункер" (Санкт-Петербург, "дочка" ПАО "ЛУКОЙЛ") из-за непогашенной задолженности на 70,2 млн рублей.

В реестр кредиторов, в частности, были включены требования Сбербанка в размере 12,8 млрд рублей, обеспеченные залогом. В ноябре 2018 года суд признал компанию банкротом и открыл конкурсное производство.

На сайте Palmali сообщается, что она основана в 2000 году. Компания являлась одним из крупнейших перевозчиков нефтеналивных грузов на юге России. Под ее управлением и в собственности находилось более 50 судов смешанного плавания "река-море" как под российским, так и под иностранными флагами.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", единственным учредителем ООО "Палмали" является Palmali Holding Company Limited (Мальта).