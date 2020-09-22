Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:12Заразились
на 22.09В России 1 115 810+6 215В мире 31 245 797+310 786

В Австралии начали масштабную операцию по спасению черных дельфинов

В Австралии начали масштабную операцию по спасению черных дельфинов
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - В городке Стран на западе австралийского штата Тасмания развернули масштабную операцию по спасению нескольких сотен черных дельфинов (гринд), которые выбросились на берег, передает во вторник телеканал CNN.

На берег рядом с пляжем в Стране выбросились около 270 гринд, сообщили представители Программы по охране морских животных Тасмании, которые и развернули спасательную операцию. Биолог Крис Кальйон на пресс-конференции во вторник сообщил, что около трети из выбросившихся на сушу черных дельфинов уже погибли. По его словам, морские животные и раньше выбрасывались на берег в Тасмании, но этот случай - один из самых сложных, с которыми приходилось иметь дело специалистам.

В спасательной операции принимают участие около 60 человек - добровольцы, полицейские, представители местных рыбоводческих хозяйств, а также сотрудники Службы охраны парков и дикой природы Тасмании. Спасение гринд может занять несколько дней и эксперты опасаются, что животные не смогут протянуть так долго. Пока не совсем ясно, что заставило черных дельфинов выброситься на берег, отмечает CNN.

Другая проблема, с которой столкнулись спасатели, - это туши погибших животных. Кальйон поясняет, что обычно в таких случаях туши оставляют на берегу, но сейчас так поступить невозможно, так как рядом расположен пляж, где отдыхают люди. В настоящее время зона инцидента закрыта для отдыхающих.

Тасмания - единственный австралийский штат, где регулярно фиксируют случаи массовых выбросов дельфинов и других морских млекопитающих на сушу. По данным австралийского Департамента сырьевых отраслей, парков, водных ресурсов и окружающей среды, такие инциденты обычно происходят с животными, живущими большими группами. Помимо гринд, речь идет о кашалотах и афалинах (вид дельфинов).

Стран Тасмания Австралия

Новости

Джонсон объявил о повторном введении в Англии штрафов из-за COVID-19

Джонсон объявил о повторном введении в Англии штрафов из-за COVID-19

Сноуден согласился отдать властям США $5 млн за утечку информации

Сноуден согласился отдать властям США $5 млн за утечку информации
Пандемия коронавируса

ВОЗ сообщила о выявлении рекордного числа случаев COVID-19 в мире

Путин выступит с видеообращением на 75-й сессии Генассамблеи ООН

Что случилось этой ночью: вторник, 22 сентября

Трамп отказался обсуждать виновного в ситуации с Навальным

Трамп отказался обсуждать виновного в ситуации с Навальным

Бомбардировщики США провели широкомасштабную глобальную операцию

Бомбардировщики США провели широкомасштабную глобальную операцию

Помпео сообщил о работе над коалицией против "Северного потока 2"

Deutsche Bank сообщил о подозрительных сделках на 1 трлн евро

Лавров объяснил приостановку РФ и Турцией патрулирования трассы в Идлибе

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');