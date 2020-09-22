В Австралии начали масштабную операцию по спасению черных дельфинов

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Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - В городке Стран на западе австралийского штата Тасмания развернули масштабную операцию по спасению нескольких сотен черных дельфинов (гринд), которые выбросились на берег, передает во вторник телеканал CNN.

На берег рядом с пляжем в Стране выбросились около 270 гринд, сообщили представители Программы по охране морских животных Тасмании, которые и развернули спасательную операцию. Биолог Крис Кальйон на пресс-конференции во вторник сообщил, что около трети из выбросившихся на сушу черных дельфинов уже погибли. По его словам, морские животные и раньше выбрасывались на берег в Тасмании, но этот случай - один из самых сложных, с которыми приходилось иметь дело специалистам.

В спасательной операции принимают участие около 60 человек - добровольцы, полицейские, представители местных рыбоводческих хозяйств, а также сотрудники Службы охраны парков и дикой природы Тасмании. Спасение гринд может занять несколько дней и эксперты опасаются, что животные не смогут протянуть так долго. Пока не совсем ясно, что заставило черных дельфинов выброситься на берег, отмечает CNN.

Другая проблема, с которой столкнулись спасатели, - это туши погибших животных. Кальйон поясняет, что обычно в таких случаях туши оставляют на берегу, но сейчас так поступить невозможно, так как рядом расположен пляж, где отдыхают люди. В настоящее время зона инцидента закрыта для отдыхающих.

Тасмания - единственный австралийский штат, где регулярно фиксируют случаи массовых выбросов дельфинов и других морских млекопитающих на сушу. По данным австралийского Департамента сырьевых отраслей, парков, водных ресурсов и окружающей среды, такие инциденты обычно происходят с животными, живущими большими группами. Помимо гринд, речь идет о кашалотах и афалинах (вид дельфинов).