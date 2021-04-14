Во Владивостоке спасли застрявшего на мели дельфина

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Дельфин застрял на мели в морской акватории в пригороде Владивостока, операция по спасению животного завершилась успешно. Об этом сообщил "Интерфаксу" представитель администрации города.

"Дельфина спасли, ветеринары его осмотрели, и в районе Маяка его выпустили обратно в море", - сказала собеседница агентства.

В пресс-службе краевого главка МЧС сообщили, что в среду очевидцы заметили крупное морское животное, застрявшее на мелководье вблизи железнодорожной станции Океанская. Об этом сообщили в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Приморскому краю. Группа Владивостокской городской службы выехала для оказания помощи животному.

Специалисты сняли застрявшего дельфина с грунта, вывезли на лодке на глубину и выпустили.