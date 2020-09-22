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Солиста метал-группы арестовали в Белоруссии после уличного концерта

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Задержанный в субботу, 19 сентября, после уличного концерта вместе с музыкантом Александром Помидоровым солист гомельской метал-группы Gods Tower Владислав Новожилов осужден на восемь суток ареста, сообщил его коллега, музыкант Алесь Таболич.

"Новожилов В. Ф. (Gods Tower) - 8 суток", - написал Таболич в своем аккаунте в фейсбуке.

Как сообщалось, Помидорова и Новожилова задержали сотрудники правоохранительных органов после уличного концерта в Минске в субботу. В понедельник Суд Заводского района Минска приговорил Помидорова к 8 суткам ареста.

Александр Помидоров (настоящая фамилия - Кривошеев) является известным белорусским шоуменом, блюз-музыкантом и композитором. Владислав Новожилов (известен под именем Lesley Knife) - солист известной гомельской группы Gods Tower, выступающей в стиле метал.

Владислав Новожилов Александр Помидоров Минск Белоруссия Алесь Таболич

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