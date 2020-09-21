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Белорусский шоумен посажен под арест после уличного концерта

Белорусский шоумен посажен под арест после уличного концерта
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Суд Заводского района Минска приговорил известного белорусского музыканта и шоумена Александра Помидорова к восьми суткам ареста, сообщает портал tut.by.

"Суд признал музыканта виновным в нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий, согласно ст. 23.34 КоАП и приговорил к 8 суткам ареста", - информирует портал.

Помидорова задержали после уличного концерта в Минске в субботу, 19 сентября. Музыкант был доставлен в Заводское РУВД в рамках административного процесса.

Александр Помидоров (настоящая фамилия - Кривошеев) является известным белорусским шоуменом, блюз-музыкантом и композитором.

Минск Белоруссия Александр Помидоров

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