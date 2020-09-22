РФ бесплатно предоставит вакцину от COVID-19 сотрудникам ООН

Видеообращение президента РФ Путина для участия в 75-й сессии Генассамблеи ООН Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Россия готова предоставить свою вакцину от коронавируса для вакцинации сотрудников ООН, такие обращения к Москве уже поступают, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Коронавирус не обошел стороной и персонал организации объединенных наций, ее штаб-квартиры и региональные структуры. Россия готова оказать ооновцам всю необходимую квалифицированную помощь", - сказал он, выступая на Генассамблее ООН.

"В частности, предлагаем бесплатно предоставить нашу вакцину для добровольной вакцинации сотрудников организации и ее подразделений", - продолжил президент.

"Такие обращения от коллег из ООН к нам поступают, и мы не останемся к ним безучастными", - добавил Путин.

Международная онлайн-конференция

Россия предлагает провести международную онлайн-конференцию высокого уровня по сотрудничеству в сфере разработки вакцины от коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Выступаем с инициативой провести онлайн-конференцию высокого уровня с участием государств, заинтересованных в кооперации по созданию вакцин против коронавируса" , - сказал Путин.

Восстановление экономики

Глобальную экономику после пандемии коронавируса придется восстанавливать долго, оценить масштаб социально-экономического шока еще предстоит, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Генассамблее ООН.

"Экспертам еще только предстоит в полной мере оценить и масштаб связанного с эпидемией социально-экономического шока, все его отдаленные последствия. Но уже сейчас очевидно, что восстанавливать глобальную экономику предстоит долго, очень долго", - сказал Путин, выступая на Генассамблее ООН.

Он подчеркнул, что далеко не всегда будут работать прежде опробованные антикризисные меры, потребуются новые нестандартные решения.

"Выработать их мы можем только вместе", - сказал Путин.

Пандемия коронавируса, отметил президент РФ, стала для мира новым вызовом. "Болезнь прямо затронула миллионы людей, унесла самое дорогое - сотни тысяч человеческих жизней", - отметил Путин.

Реалии сегодняшнего дня, заметил он, - карантин, закрытие границ, многочисленные тяжелые проблемы для граждан практически всех государств. "Особенно это тяжело для людей старших поколений, которые из-за вынужденных ограничений, порой, неделями, а-то и месяцами не могли обнять своих близких, детей, внуков", - отметил глава государства.

Расчистить мировую торговлю от барьеров и "нелегитимных санкций"

Снятие барьеров и нелегитимных санкционных ограничений в мировой торговле могло бы способствовать восстановлению глобального роста, считает президент России.

"Расчистка, освобождение мировой торговли от барьеров, запретов, ограничений, нелегитимных санкций могло бы стать хорошим подспорьем для восстановления глобального роста, сокращения безработицы", - сказал он, выступая на Генассамблее ООН.

В этой связи Путин привел оценки экспертов, согласно которым полное или частичное сокращение занятости в мире во втором квартале этого года эквивалентно потере 400 миллионов рабочих мест.

"Нужно сделать всё, чтобы такая безработица не стала застойной, чтобы люди вернулись к работе, могли обеспечивать свои семьи, а не оказались в тисках бедности, без перспектив в жизни", - отметил он.

Президент России назвал этот вопрос острейшей глобальной социальной проблемой.

"Поэтому миссия политики сейчас – прокладывать дорогу торговле, совместным проектам и честной конкуренции, а не связывать руки бизнесу и деловой инициативе", - подчеркнул Путин.

Он также напомнил о российской инициативе "о введении так называемых зеленых коридоров, свободных от торговых войн и санкций, прежде всего для товаров первой необходимости, продовольствия, лекарств, средств индивидуальной защиты, востребованных именно для борьбы с пандемией".

ООН должна адаптироваться к реалиям

Путин отметил, что Организация Объединенных Наций успешно справляется со своими задачами, но ей следует последовательно адаптироваться к новым реалиям современности.

"Оглядываясь на прошедшие десятилетия, можно сказать, что при всех сложностях периода "холодной войны", кардинальных геополитических сдвигов, при сегодняшних хитросплетениях в мировой политике ООН достойно выполняет свою главную миссию - беречь мир", - сказал Путин в ходе выступления на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Он отметил, что организация содействует устойчивому развитию народов и континентов, помогает в преодолении локальных кризисов.

"Этот колоссальный потенциал и опыт ООН востребован и служит хорошей основой для того, чтобы идти вперед. Ведь, как и любая международная организация или региональная структура, ООН не должна костенеть, а должна отражать в своем развитии динамику XXI века, последовательно адаптироваться к реалиям современного мира", - заявил президент РФ.