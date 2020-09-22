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Что произошло за день: вторник, 22 сентября

Возможная покупка "Яндексом" Тинькофф банка, обращения мировых лидеров к Генассамблее ООН и рост заболеваемости коронавирусом в России

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- На сессии Генассамблеи ООН прозвучали обращения мировых лидеров. Президент РФ Владимир Путин предложил провести международную конференцию по разработке вакцины от коронавируса и заявил о готовности бесплатно обеспечить российским препаратом сотрудников ООН. Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости наказать Китай за распространение коронавируса, председатель КНР Си Цзиньпин призвал не политизировать проблему.

- Суточный прирост случаев COVID-19 в Москве приблизился к тысяче. За сутки выявлены 980 зараженных, в целом по стране - 6 215. В Центре имени Гамалеи считают, что коронавирус можно победить за год, если будут привиты 70-80% населения страны.

- "Яндекс" договорился о покупке Тинькофф банка за $5,5 млрд. В интернет-компании сообщили, что сделка по приобретению TCS Group Holding требует одобрения акционеров, дата проведения общего годового собрания еще не утверждена.

- Владимир Путин принял отставку губернатора Белгородской области. Евгений Савченко, возглавлявший регион с 1993 года, перейдет в Совет Федерации.

- Виновник ДТП в центре Москвы с тремя пострадавшими стал фигурантом дела. Двое пешеходов и пассажирка "Инфинити", вылетевшего накануне на тротуар на Остоженке, попали в реанимацию со множественными переломами.

- В Швеции впервые с 1944 года не будут лично вручать Нобелевские премии. В связи с распространением коронавируса традиционное мероприятие заменят телевизионной церемонией с включениями из разных стран.

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