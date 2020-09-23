Палата представителей США одобрила финансирование правительства до 11 декабря

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Палата представителей США приняла законопроект о финансировании правительства до 11 декабря после того, как демократы достигли соглашения с Белым домом по поводу поддержки фермерам и продовольственной помощи.

Двустороннее соглашение, которое заключили спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и министр финансов США Стивен Мнучин за несколько часов до голосования, как ожидается, упростит поддержку законопроекта Сенатом и поможет избежать "шатдауна" до президентских выборов.

Законопроект поддержали 359 конгрессменов, против выступили 57. Ожидается, что Сенат проведет голосование на этой неделе, пишет The Wall Street Journal.

"Наша главная задача – продолжать финансировать правительство, и мы рассчитываем, что изложенные принципы смогут позволить нам это сделать", - сказал представитель Белого дома.

Соглашение предусматривает включение в законопроект $21 млрд для программы Commodity Credit Corp., направленной на стабилизацию доходов фермеров, которая допускает заимствование до $30 млрд у Минфина США для финансирования сельского хозяйства. За эту инициативу выступал Белый дом. Также договоренность предусматривает выделение около $8 млрд на питание школьников и их семей, к чему призывали демократы.

"Мы достигли соглашения с республиканцами о выделении почти $8 млрд в качестве крайне необходимой продовольственной помощи для голодающих школьников и их семей", - сообщила Пелоси.

Соглашение в том числе знаменует окончание споров между партиями по поводу помощи фермерам. Демократы и республиканцы разошлись во мнении о том, нужно ли пополнять объем программы Commodity Credit Corp заранее. Как правило, ее ежегодное пополнение происходит в ноябре или декабре.

Американское министерство сельского хозяйства сообщило, что в результате выплат в рамках помощи в период пандемии коронавируса, обещанных администрацией президента США Дональда Трампа, в бюджете программы осталось лишь около $2 млрд, в связи с чем будет необходимо выбрать, какие выплаты в рамках законопроекта о поддержке фермеров можно будет осуществить начиная с октября. Республиканцы и некоторые демократы говорят, что задержка выплат может нанести ущерб фермерам, уже пострадавшим из-за последствий пандемии.