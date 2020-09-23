Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко Фото: Сергей Шелег/ТАСС

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Александр Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии, церемония инаугурации в эти минуты проходит во Дворце Независимости в Минске, сообщает госагентство БелТА.

В сообщении агентства говорится, что Александр Лукашенко, положив правую руку на конституцию страны, произнес присягу на белорусском языке. Затем он подписал акт о принесении присяги, после чего председатель Центральной комиссии Белоруссии по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина вручила Лукашенко удостоверение президента Республики Беларусь.

Церемония инаугурации заранее не анонсировалась.

По данным БелТА, на церемонию инаугурации приглашены несколько сотен человек. В их числе высшие должностные лица, депутаты Палаты представителей и члены Совета республики, руководители государственных органов и организаций, местных исполнительных и распорядительных органов, республиканских средств массовой информации, деятели науки, культуры и спорта.

Фотография с инаугурации Лукашенко, которая началась без анонса и телетрансляции.



Фото: Пул Первого pic.twitter.com/iKQKT5F9UL — TUT.BY (@tutby) September 23, 2020