Кремль отказался комментировать способ инаугурации Лукашенко

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле считают внутренним делом Белоруссии порядок проведения инаугурации Александра Лукашенко, которая прошла в среду и заранее не анонсировалась, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я предпочту никак не комментировать, ибо это абсолютно суверенное внутреннее решение белорусского руководства, и если такое решение руководством принято, значит, так посчитали целесообразным", - сказал Песков в среду журналистам в ответ на вопрос, как в Кремле оценивают церемонию вступления в должность президента Белоруссии.

"Я не могу никак это комментировать", - заявил Песков.

Отвечая на уточняющий вопрос, знали ли в Кремле, что именно в среду состоится инаугурация Лукашенко, и приглашали ли белорусские власти на нее президента России Владимира Путина, Песков сказал: "Насколько я знаю, просто не предусмотрено протокольно присутствие каких-то зарубежных лидеров на церемонии инаугурации президента. Я лично не располагал информацией об этом".