Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:48Заразились
на 23.09В России 1 122 241+6 431В мире 31 517 087+271 290

Сына Байдена заподозрили в получении $3,5 млн от Елены Батуриной

Сына Байдена заподозрили в получении $3,5 млн от Елены Батуриной
Сын кандидата в президенты США Джозефа Байдена Хантер
Фото: Reuters

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Сын кандидата в президенты США от Демократической партии Джозефа Байдена Хантер, его родственники и бизнес-партнер получали миллионы долларов от иностранных граждан, в том числе, от российской предпринимательницы Елены Батуриной, говорится в докладе сенаторов-республиканцев Рона Джонсона и Чака Грэссли.

Доклад обнародован в среду, он посвящен теме конфликта интересов и финансовым операциям Хантера Байдена, его бизнес-партнера Девона Арчера и его родственников. Авторы пришли к выводу, что на протяжении нескольких лет "Хантер Байден, его семья и Арчер получали миллионы долларов сомнительного происхождения от иностранных граждан".

В частности, в докладе говорится, что в феврале 2014 года на счет инвестиционной компании Rosemont Seneca Thornton, соучредителем которой был Хантер Байден, поступил перевод в размере $3,5 млн от Елены Батуриной. Кроме того, в период с мая по декабрь 2015 года от Батуриной поступило 11 переводов на сумму почти $392 тыс. на счет компании BAK USA, из них девять прошли через счета Rosemont Seneca Thornton с назначением "кредитное соглашение". Компания BAK USA являлась технологическим стартапом, она обанкротилась в 2019 году.

В докладе также говорится, что у Хантера Байдена были деловые связи с гражданами КНР, связанными с Коммунистической партией Китая или с Народно-освободительной армией Китая. Здесь также идет речь о транзакциях "миллионов долларов сомнительного происхождения".

Авторы доклада указывают на то, что Байден переводил миллионы долларов из своей юридической компании в компании своих родственников, которые впоследствии не смогли представить какой-либо документации или объяснить природу этих переводов. Авторы доклада также утверждают, что партнер по бизнесу Хантера Байдена Девон Арчер получил $142,3 тыс. от казахстанского бизнесмена Кенеса Ракишева.

Они также сообщают, что "Хантер Байден платил женщинам российского или восточно-европейского происхождения, которые, вероятно, были связаны с сетями торговли людьми и проституцией".

Сенаторы Рон Джонсон и Чак Грэссли на протяжении нескольких месяцев вели широкомасштабное расследование, связанное с администрацией экс-бывшего президента Барака Обамы, часть которого касается сына бывшего вице-президента Джо Байдена. Джонсон занимает должность председателя сенатского комитета по внутренней безопасности и делам правительства, Грэссли - председатель финансового комитета сената.

Скандал вокруг Трампа и Зеленского

Осенью 2019 года в США разгорелся политический скандал вокруг разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Причиной стали публикации СМИ о том, что Трамп оказывал давление на Зеленского, чтобы тот начал расследование в отношении Байдена и его сына. Расследование должно было коснуться роли Байдена в увольнении генерального прокурора Украины Виктора Шокина, который расследовал деятельность компании Burisma, когда там работал Хантер Байден.

Расследование в отношении Burisma касается периода между 2010 и 2012 годом, а Хантер Байден начал работать в компании в 2014 году, однако ряд СМИ утверждает, что Шокин готовился задать вопросы о деятельности компании и Хантеру Байдену.

Хантер Байден Джозеф Байден США Елена Батурина Рон Джонсон Чак Грэссли

Новости

Что произошло за день: среда, 23 сентября

Очевидцы сообщили о пострадавших от применения водометов в Минске

Очевидцы сообщили о пострадавших от применения водометов в Минске

Милиция применила водометы для разгона протестующих в Минске

В Минске на улицы начали выходить недовольные инаугурацией Лукашенко

Болгария вышлет двух подозреваемых в шпионаже российских дипломатов

США ввели "киберсанкции" против семи россиян и семи компаний

Два моряка из РФ осуждены на 300 лет в Греции за перевозку нелегалов

Два моряка из РФ осуждены на 300 лет в Греции за перевозку нелегалов
Пандемия коронавируса

К правительству Австрии подан иск из-за COVID-19 на курорте в Тироле

К правительству Австрии подан иск из-за COVID-19 на курорте в Тироле

Власти Германии не признали Лукашенко президентом Белоруссии

Киев разработает санкции против онлайн-сервисов с российским контентом

Киев разработает санкции против онлайн-сервисов с российским контентом
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');