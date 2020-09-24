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Что случилось этой ночью: четверг, 24 сентября

Заявление США о нелегитимности Лукашенко,

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- США отказались считать Лукашенко законным президентом Белоруссии. В Госдепе назвали выборы "ни свободными, ни справедливыми", а результаты - "сфальсифицированными и нелегитимными". Одновременно свои заявления о тайной инаугурации президента Белоруссии выступили Украина и Британия.

- Столкновения протестующих с силовиками произошли на западе Минска. Очевидцы сообщили, что в направлении протестующих был распылен перцовый газ, что спровоцировало столкновения. В минском ГУВД сообщили о нескольких десятках задержанных, в то время как в правозащитном центре "Весна" заявили о более 200.

- Южнокорейский чиновник был застрелен в КНДР, утверждают в Сеуле. Мужчина 47 лет из министерства океанов и рыболовства РК исчез в понедельник с борта инспекционного катера в водах у острова Енпхендо.

- Сына Байдена заподозрили в получении $3,5 млн от Елены Батуриной. Сенаторы-республиканцы обнародовали доклад, согласно которому в феврале 2014 года на счет инвестиционной компании Rosemont Seneca Thornton, соучредителем которой был Хантер Байден, поступил перевод от основательницы "Интеко".

- В ГД предложили сделать Германии скидку на газ для завершения строительства Nord Stream 2. Соответствующее заявление сделала член комитета Госдумы по международным делам Елена Строкова. Она сочла желательным сделать скидку хотя бы на год - "в любом случае эта скидка в перспективе будет гораздо выгоднее, чем недостроенная "труба"".

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