США отказались считать Лукашенко законным президентом Белоруссии

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты заявили в среду, что не считают Александра Лукашенко законным президентом Белоруссии после его инаугурации.

"Выборы 9 августа не были ни свободными, ни справедливыми. Объявленные результаты были сфальсифицированы и нелегитимны", - говорится в заявлении госдепартамента США, выдержки из которого приводят западные СМИ.

"Соединенные Штаты не могут считать Александра Лукашенко законно избранным лидером Белоруссии", - отмечается в нем.

В Белоруссии уже полтора месяца продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция не признала оглашенные властями итоги выборов, считает их сфальсифицированными.

В общей сложности на улицы белорусской столицы вечером в среду вышли порядка 5-7 тыс. человек, несогласных с внезапно проведенной инаугурацией Александра Лукашенко.

Со ссылкой на очевидцев сообщалось о задержании в разных районах Минска более 100 участников протеста против инаугурации Лукашенко. Сотрудники силовых структур проводят задержания жестко и с применением дубинок. Сообщается о применении сотрудниками милиции водометов и слезоточивого газа.