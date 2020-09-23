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МИД Украины заявил, что инаугурация Лукашенко не означает признание его легитимности

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Инаугурация Александра Лукашенко не означает его признание легитимным главой Белорусского государства, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Украина никогда никоим образом не вмешивалась во внутренние дела Беларуси и всегда будет поддерживать белорусский народ. Учитывая ход избирательной кампании в Беларуси и дальнейшие события, сегодняшняя "инаугурация" А. Лукашенко не означает его признание легитимным главой Белорусского государства", - написал Кулеба в Twitter в среду.

В Белоруссии уже полтора месяца продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция не признала оглашенные властями итоги выборов, считает их сфальсифицированными.

В среду внезапно была проведена инаугурация Лукашенко. Заранее она не анонсировалась.

Украина Белоруссия

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