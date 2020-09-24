В ГД предложили сделать Германии скидку на газ для завершения Nord Stream 2

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - России следует предложить Германии скидку на поставки природного газа, чтобы гарантировать завершение строительства "Северного потока 2", считает член комитета Госдумы по международным делам Елена Строкова.

"На мой взгляд, сейчас стоило бы предложить Германии значительную скидку на газ хотя бы на год при условии, что строительство будет закончено. В настоящий момент Германия поделилась на два блока, которые выступают за строительство "Северного Потока 2" или же за его отмену. В любом случае эта скидка в перспективе будет гораздо выгоднее, чем недостроенная "труба", - сказала Строкова "Интерфаксу".

Депутат отметила, что Европейский совет на грядущем саммите 1-2 октября может вынудить Германию временно заморозить строительство "Северного потока 2", однако в таком случае ФРГ понесет значительные убытки.

"Считаю, что рано или поздно строительство "Северного потока-2" будет завершено успешно. У Германии попросту не существует альтернативы в принятии решения. В противном случае они значительно утратят свое политическое и экономическое влияние в Европе", - сказала Строкова.

Ранее на этой неделе госсекретарь США Майк Помпео выразил надежду на то, что "Северный поток 2" не будет достроен и сообщил, что Вашингтон создает коалицию по противодействию этому проекту.

"Мы надеемся, что "Северный поток 2" не будет достроен, и мы работаем над созданием коалиции, чтобы это предотвратить. Мы надеемся, что немецкое правительство тоже придет к этой оценке", - сказал Помпео.

По словам Помпео, с точки зрения США, "Северный поток 2" делает ЕС зависимым от российского газа и вредит Украине. Помпео также связал тематику "Северного потока" с предполагаемым отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.

В Москве неоднократно заявляли о том, что, несмотря на действия США, проект "Северный поток 2" будет успешно завершен и реализован.