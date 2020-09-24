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Сенатор США назвал "немыслимым и неприемлемым" отказ от мирного перехода власти

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Сенатор-республиканец Митт Ромни негативно отреагировал на отказ президента США Дональда Трампа взять на себя обязательства по мирной передаче власти в случае своего поражения на выборах в ноябре.

"Основополагающим для демократии является мирный переход власти; без этого - это Белоруссия", - написал Ромни в своем твиттере.

По его мнению, "любое предположение о том, что президент может не уважать эту конституционную гарантию, немыслимо и неприемлемо".

Ранее в ходе брифинга в Белом доме Трамп ушел от ответа на вопрос, гарантирует ли он мирную передачу власти, если проиграет выборы в ноябре.

"Мы должны посмотреть, что произойдет, но я очень сильно жалуюсь на голосование по почте. Голосование по почте это катастрофа", - сказал Трамп журналистам в ответ на вопрос, возьмет ли он на себя обязательство обеспечить мирный переход власти.

"Откажитесь от голосования по почте, и у вас все будет очень мирно. Передачи (власти - ИФ) не будет, честно говоря, будет продолжение", - добавил Трамп.

Голосование по почте в США вызывает много споров. Трамп неоднократно предупреждал, не приводя доказательств, что эта практика изобилует мошенничеством и что демократы будут использовать голосование по почте для фальсификации выборов.

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