Дипломаты призвали США бороться не с вакцинами РФ, а c COVID-19

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - В Посольстве РФ в США попросили Вашингтон сосредоточиться на спасении жизней американцев от коронавируса, а не критиковать российскую вакцину.

"Не пытайтесь преуменьшить значение конструктивного предложения президента (России Владимира - ИФ) Путина о проведении в скором времени онлайн-конференции высокого уровня для стран, заинтересованных в сотрудничестве в разработке вакцин от COVID-19. Спасите жизни американцев. Боритесь с COVID-19, а не российскими вакцинами", - говорится в Твиттере посольства РФ в Вашингтоне.

Российские дипломаты прикрепили к записи сообщение официального представителя Госдепартамента США Морган Ортагус, в котором она усомнилась в эффективности, надежности и безопасности российской вакцины.

Посольство также опубликовало текст брифинга в Белом доме от 22 сентября, в ходе которого пресс-секретарь президента США Кейли Макэнани, отвечая на вопрос журналистов о разработках РФ и Китая, заявила: "Он (Дональд Трамп) говорил следующее: "Я скажу то, что непохоже на меня. Мне все равно, я просто хочу получить вакцину, которая работает. Меня не волнует, из другой ли она страны. Я сниму шляпу перед ними".

Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на Генассамблее ООН, предложил провести международную онлайн-конференцию высокого уровня по сотрудничеству в сфере разработки вакцины от коронавируса.

"Выступаем с инициативой провести онлайн-конференцию высокого уровня с участием государств, заинтересованных в кооперации по созданию вакцин против коронавируса", - сказал Путин.

По его словам, Россия "готова делиться и продолжать взаимодействовать со всеми государствами и международными структурами, в том числе это касается поставок в другие страны российской вакцины, доказавшей свою надежность, безопасность и эффективность".