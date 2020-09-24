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Китайская Sinopharm анонсировала появление COVID-вакцины к концу года

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Вакцина от коронавируса COVID-19 может появиться в продаже уже к концу 2020 года, сообщил генеральный директор китайской фармацевтической компании Sinopharm Ян Сяомин.

"Я без маски, потому что 22 марта сделал прививку (во время испытаний вакцины - ИФ)", - приводит его слова агентство China News.

По его словам, испытания вакцины проходят успешнее, чем планировалось: почти завершена третья фаза клинических испытаний.

В то же время глава другой китайской фармацевтической компании SinoVac Инь Вэйдун заявил, что его вариант вакцины должен быть готов к началу 2021 года. По сообщению агентства Associated Press, компания планирует, что вакцина будет продаваться, в том числе, в США. Инь Вэйдун лично участвовал в испытаниях.

Четыре китайские вакцины от коронавируса находятся на завершающей стадии клинических испытаний.

Подразделение государственной фармацевтической компании China National Pharmaceutical Group (Sinopharm) и зарегистрированной в США Sinovac Biotech разрабатывают три вакцины в рамках этой государственной программы. Четвертая вакцина против COVID-19, разработанная CanSino Biologics, была одобрена для использования китайскими военными в июне.

11 августа президент РФ сообщил, что первая в мире вакцина от коронавируса зарегистрирована в России. Производиться разработанный в институте им. Гамалеи препарат будет на фармацевтическом заводе "Биннофарм" в Зеленограде (входит в АФК "Система"). Разработку и производство вакцинного препарата финансирует Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Хроника 09 января – 24 сентября 2020 годаПандемия коронавируса
Китай коронавирус Sinopharm

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