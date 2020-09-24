Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:51Заразились
на 24.09В России 1 128 836+6 595В мире 31 779 835+262 748

Племянница Трампа обвинила его в мошенничестве с наследством

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Племянница президента США Мэри Трамп подала в суд иск против Дональда Трампа и других членов ее семьи, обвинив их в сговоре и мошенничестве с наследством от ее дедушки.

Иск направлен в суд штата Нью-Йорк, в нем Мэри Трамп утверждает, что Трамп, его сестра Мариэнн Трамп Барри и их брат Роберт Трамп, скончавшийся в августе этого года, вступили в сговор, чтобы лишить ее наследства ее дедушки, Фреда Трампа, который умер в 1999 году.

"Они предали меня, тайно сотрудничали, чтобы украсть у меня, лгали относительно реальной ценности того, что я унаследовала", - приводит часть ее заявления адвокат. "Мошенничество - это не просто семейный бизнес, это образ жизни", - говорится в ее иске.

В июле Мэри Трамп выпустила книгу под названием "Слишком много, но никогда не достаточно: как моя семья создала самого опасного в человека в мире". В ней она составила психологический портрет Дональда Трампа на основе информации о его детстве и юношестве.

В миреПлемянница Трампа написала книгу о его детстве без родительской любвиЧитать подробнее

Роберт Трамп пытался не допустить выхода этой книги в печать, он подал иск с требованием в судебном порядке запретить публикацию книги, и суд в Нью-Йорке удовлетворил его, однако позднее апелляционный суд отменил это решение, поскольку издатель уже напечатал несколько тысяч экземпляров книги.

В августе Роберт Трамп скончался. У Фреда Трампа всего было пятеро детей: дочери Элизабет и Мариэнн, сыновья Роберт, Дональд и Фред-младший. Мэри Трамп является дочерью Фреда Трампа-младшего, который умер в 1999 году.

США Дональд Трамп Мэри Трамп

Новости по теме

Новости
Навальный попал в больницу

Навальный останется в Германии до конца курса реабилитации

Что произошло за день: четверг, 24 сентября

Турция стала чаще отказывать во въезде россиянам

Президент Украины отменил визит в Белоруссию

Президент Украины отменил визит в Белоруссию
Дело Михаила Абызова

Российские прокуроры нашли у Абызова не менее 70 компаний в Эстонии

Пандемия коронавируса

Власти ЕС заявили о последнем шансе избежать второй волны COVID-19

Пандемия коронавируса

Премьер Канады объявил о приходе второй волны пандемии COVID-19

Премьер Канады объявил о приходе второй волны пандемии COVID-19
Пандемия коронавируса

В Израиле на две недели введут общенациональный карантин по COVID-19

В Израиле на две недели введут общенациональный карантин по COVID-19
Навальный попал в больницу

Посол США заявил об осложнении отношений с Россией из-за "дела Навального"

Названы имена и предмет интересов дипломатов, которых вышлют из Болгарии

Названы имена и предмет интересов дипломатов, которых вышлют из Болгарии
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');