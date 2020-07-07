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Племянница Трампа написала книгу о его детстве без родительской любви

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Племянница президента США Мэри Трамп написала книгу о психологических детских травмах Дональда Трампа, которая выйдет в продажу 14 июля, сообщает газета Politico.

В книге под названием "Слишком много, но никогда не достаточно: как моя семья создала самого опасного в человека в мире" автор расскажет о том, в какие отношения складывались в семье, где рос будущий президент Соединенных Штатов.

Мэри Трамп, клинический психолог по образованию, полагает, что в раннем детстве Дональд Трамп не получал достаточного количества любви и внимания со стороны родителей, поскольку его мать болела, а его отец был слишком занят бизнесом, чтобы уделять внимание детям. Поэтому она считает, что президент США в детстве и юношестве был эмоционально измучен.

"Дональд такой же, каким он был в возрасте трех лет: неспособный к личностному росту, учебе и развитию, неспособный контролировать эмоции, смягчать реакцию и воспринимать и синтезировать информацию. Дональд страдал от деприваций, которые травмировали его на всю жизнь", - говорится в аннотации к книге. Мэри Трамп также пишет, что ее дядя оценивает людей в денежном эквиваленте.

Изначально книгоиздатель Simon & Schuster планировал начать продажи 28 июля, но затем объявил, что в виду высокого спроса и экстраординарного интереса к этому тексту мемуары поступят в продажу на две недели раньше, чем планировалось - 14 июля.

Мэри Трамп является дочерью Фреда Трампа-младшего, который умер в 1999 году. Роберт Трамп, еще один ее дядя и брат президента США, подал иск с требованием запретить в судебном порядке публикацию книги, и суд в Нью-Йорке удовлетворил его, однако позднее апелляционный суд отменил это решение, поскольку издатель уже напечатал несколько тысяч экземпляров книги.

Дональд Трамп Мэри Трамп США

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