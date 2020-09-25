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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:56Заразились
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В Нидерландах за сутки выявили рекордное число случаев COVID-19

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - В Нидерландах за сутки зафиксировали рекордный рост случаев коронавируса - выявлено 2777 заражений, сообщает британское издание The Guardian со ссылкой на данные минздрава страны.

Газета напоминает, что уже второй день в Нидерландах фиксируют самые высокие показатели заражения, в четверг, 24 сентября, в стране выявили 2544 случая COVID-19.

Как сообщает издание, в связи с ускорением распространения коррнавируса премьер-министр Марк Рютте призвал общественность вновь проявить бдительность и придерживаться правил социального дистанцирования для того, чтобы сдержать рост случаев инфицирования.

Он добавил, что в случае необходимости правительство распорядится ввести ограничительные меры на региональных уровнях. При этом школы и бары останутся открытыми, защитные маски необходимо носить только в общественном транспорте.

Накануне сообщалось, что число случаев коронавируса в стране каждодневно растет с середины сентября. Всего с начала пандемии в Нидерландах диагностировали почти 106 тыс. заражений, причем более 6,3 тыс. инфицированных скончались.

Хроника 09 января – 25 сентября 2020 годаПандемия коронавируса
Нидерланды Коронавирус Марк Рютте

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