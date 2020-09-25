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МВД Украины сообщило о гибели 20 человек в авиакатастрофе под Чугуевом

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - В авиакатастрофе под Харьковом погибли 20 человек, двое тяжело раненных, сообщает МВД Украины.

По его данным, на борту Ан-26 находились 23 человека, в том числе 5 членов экипажа.

В пятницу вечером на Украине под городом Чугуевом в Харьковской области разбился и загорелся военный самолет Ан-26.

"Сегодня вечером в Харьковской области произошла авиационная катастрофа самолета Ан-26 (б/н 76) Воздушных сил ВС Украины. Самолет разбился при заходе на посадку. Кроме экипажа, на борту самолета находились курсанты Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины. Есть погибшие и травмированные. Информация уточняется", - сообщило Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины в фейсбуке в пятницу вечером.

Украина Ан-26

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