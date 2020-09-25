Военный Ан-26 разбился под Харьковом

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - На Украине под городом Чугуевом (Харьковская область) упал и загорелся военный самолет Ан-26, на борту которого могли находиться курсанты. Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правоохранительных органах.

"По всей видимости (пилот) принял дорогу за посадочную полосу. На борту могли находиться курсанты (до 30 человек)", - рассказал собеседник агентства.

Военный транспортник Ан-26 разбился в Харьковской области при заходе на посадку. По предварительной версии — есть жертвы.https://t.co/ZH5GudSdI6



Видео: соцсети pic.twitter.com/k75hy8KNCF — Новая Газета (@novaya_gazeta) September 25, 2020

Позднее в Командовании Воздушных сил Вооруженных сил Украины подтвердили информацию о погибших и пострадавших в результате катастрофы самолета Ан-26 в Харьковской области.

"Сегодня вечером в Харьковской области произошла авиационная катастрофа самолета Ан-26 (б/н 76) Воздушных сил ВС Украины. Самолет разбился при заходе на посадку. Кроме экипажа, на борту самолета находились курсанты Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины. Есть погибшие и травмированные. Информация уточняется", - сказано в сообщении на странице Командования в фейсбуке в пятницу вечером.

Глава Харьковской областной госадминистрации Алексей Кучер написал в своем телеграм-канале, что немедленно выезжает на место происшествия. Он пообещал, что всем пострадавшим будет предоставлена помощь.

Ан-26 – военно-транспортный самолет, разработанный в советском КБ Антонов. Эксплуатируется и пассажирская модификация Ан-26-100 с вместимостью до 43 человек.