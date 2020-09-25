Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:39Заразились
на 25.09В России 1 136 048+7 212В мире 32 141 225+361 390

Военный Ан-26 разбился под Харьковом

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - На Украине под городом Чугуевом (Харьковская область) упал и загорелся военный самолет Ан-26, на борту которого могли находиться курсанты. Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правоохранительных органах.

"По всей видимости (пилот) принял дорогу за посадочную полосу. На борту могли находиться курсанты (до 30 человек)", - рассказал собеседник агентства.

Позднее в Командовании Воздушных сил Вооруженных сил Украины подтвердили информацию о погибших и пострадавших в результате катастрофы самолета Ан-26 в Харьковской области.

"Сегодня вечером в Харьковской области произошла авиационная катастрофа самолета Ан-26 (б/н 76) Воздушных сил ВС Украины. Самолет разбился при заходе на посадку. Кроме экипажа, на борту самолета находились курсанты Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины. Есть погибшие и травмированные. Информация уточняется", - сказано в сообщении на странице Командования в фейсбуке в пятницу вечером.

Глава Харьковской областной госадминистрации Алексей Кучер написал в своем телеграм-канале, что немедленно выезжает на место происшествия. Он пообещал, что всем пострадавшим будет предоставлена помощь.

Ан-26 – военно-транспортный самолет, разработанный в советском КБ Антонов. Эксплуатируется и пассажирская модификация Ан-26-100 с вместимостью до 43 человек.

Украина Ан-26

Новости

В США за несколько месяцев снесли как минимум 33 памятника Колумбу

В США за несколько месяцев снесли как минимум 33 памятника Колумбу

Власти Белоруссии подали иск о лишении tut.by статуса СМИ

Власти Белоруссии подали иск о лишении tut.by статуса СМИ
Пандемия коронавируса

ВОЗ допустила удвоение смертности от COVID-19 до старта вакцинации

Страны Балтии договорились о методике бойкота электроэнергии с БелАЭС

Страны Балтии договорились о методике бойкота электроэнергии с БелАЭС

Чешская авиакомпания анонсировала возобновление полетов в Москву

Чешская авиакомпания анонсировала возобновление полетов в Москву
Пандемия коронавируса

Израиль ввел ограничения на вылеты из страны из-за COVID-19

В Париже задержан ранивший прохожих мужчина

В Париже задержан ранивший прохожих мужчина

РФ предложила США перезагрузить отношения в сфере информационных технологий

РФ предложила США перезагрузить отношения в сфере информационных технологий

Источник сообщил о возможном расширении санкций ЕС 28 сентября

Грета Тунберг после перерыва пришла на пятничную акцию в Стокгольме

Грета Тунберг после перерыва пришла на пятничную акцию в Стокгольме
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');