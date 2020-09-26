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Два корабля ВМС Франции и США ушли из Черного моря

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Большой разведывательный корабль ВМС Франции Dupuy de Lome ("Дюпюи-де-Лом") и быстроходный транспортно-десантный корабль ВМС США USNS Yuma покинули акваторию Черного моря, сообщили стамбульские информационные порталы.

Французский разведывательный корабль, вошедший в Черное море девять дней назад, находился в регионе на фоне российских стратегических военных учений "Кавказ-2020". Согласно открытым источникам, корабль Dupuy de Lome используется для ведения радиоэлектронной разведки в интересах Управления военной разведки Франции (DRM).

По имеющимся данным, транспортно-десантный корабль ВМС США USNS Yuma, вошедший в Черное море 16 сентября, привез в Румынию первую партию американских комплексов противоракетной обороны Patriot.

В конце августа в Румынию уже были доставлены первые компоненты зенитных ракетных комплексов Patriot. В рамках контракта, подписанного в 2017 году с американскими компаниями Raytheon и Lockheed-Martin Румыния должна получить семь ЗРК Patriot в конфигурации PAC-3. По оценкам, общая сумма сделки составляет 3,9 млрд долл.

Румыния стала второй после Польши страной Восточной Европы, где в настоящее время имеются такие комплексы противоракетной обороны.

После Румынии американский корабль также заходил в грузинский порт Батуми.

В настоящее время в Черном море продолжают находиться зашедшие туда в сентябре ракетный эсминец ВМС США USS Roosevelt (DDG-80) и разведывательный корабль британского Королевского ВМФ HMS Enterprise.

После начала кризиса на востоке Украины в Черное море регулярно заходят корабли ВМС США и других стран НАТО.

Согласно конвенции Монтрё, время нахождения боевых кораблей нечерноморских стран в акватории Черного моря ограничено 21 сутками.

США Франция Черное море

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