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Путин посетит основной этап стратегических учений "Кавказ-2020"

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в четверг посетит с рабочей поездкой Южный федеральный округ (ЮФО), где на полигоне "Капустин Яр" состоится основной этап стратегических командно-штабных учений "Кавказ-2020".

В учениях "Кавказ-2020" принимают участие воинские формирования из Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана.

Главными целями этих учений являются проверка боевой готовности руководящего состава и органов военного управления ЮФО, повышение уровня взаимодействия войск в ходе задач по сохранению мира и обеспечению военной безопасности, а также проверка готовности Вооруженных сил РФ и государств-партнеров к защите национальных интересов в ходе решения совместных задач.

Основные действия учений разворачиваются на внутренних полигонах Южного военного округа - "Прудбой", "Ашулук", "Капустин Яр", наземных авиационных полигонах "Арзгирский" и "Копанской". В акваториях Черного и Каспийского морей разыгрываются эпизоды действий группировок Черноморского флота и Каспийской флотилии, в том числе с участием кораблей Военно-морских сил Ирана.

Всего предполагается привлечь около 80 тысяч человек (в том числе соединения и части боевого, тылового и технического обеспечения, а также соединения ПВО, ВМФ и специальных войск (Росгвардии и МЧС). В учениях на полигонах будут задействованы до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 250 танков, а также до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в ходе маневров на полигоне "Капустин Яр" в Астраханской области из 50 самолетов будет десантировано более 1 тыс. военнослужащих ВДВ и свыше 100 единиц техники.

Десантирование будет проведено с двух аэродромов, расположенных в Таганроге и Ульяновске, самолетами Ил-76МД на две параллельные площадки приземления на полигоне "Капустин Яр" с разносом по высотам от 900 до 600 м.

Российские военные заявили, что в ходе учения проводятся практические мероприятия войск, направленные на отработку вопросов развертывания и ведения территориальной обороны.

"Максимальное количество привлекаемого личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на учении, проводимом под единым оперативным командованием, составит до 12 тысяч 900 военнослужащих", - сообщили в Минобороны РФ.

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