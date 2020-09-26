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Астронавт НАСА проголосует на выборах президента США с МКС

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Астронавт НАСА Кэтлин Рубинс планирует отдать свой голос на выборах президента США в ноябре, находясь на Международной космической станции (МКС), об этом она сообщила Associated Press.

В настоящее время Рубинс находится в Звездном городке в Подмосковье. Она вместе с двумя российскими космонавтами Сергеем Рыжиковым и Сергеем Кудь-Сверчковым вошла в основной экипаж "Союза МС-17", запуск которого назначен на 14 октября.

"Я считаю, что голосовать действительно важно. Если мы можем делать это из космоса, то я уверена, что люди могут сделать это и на Земле", - сказала Рубинс.

Associated Press поясняет, что большинство астронавтов США живут в Хьюстоне, штат Техас. Закон Техаса позволяет астронавтам голосовать из космоса, используя безопасный электронный бюллетень. Центр управления полетами отправляет бюллетень на космическую станцию , а потом передает заполненный бюллетень обратно на Землю.

В настоящее время на борту МКС работают российские космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и американский астронавт Крис Кэссиди.

Выборы президента США назначены на 3 ноября 2020 года.

США МКС Кэтлин Рубинс

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