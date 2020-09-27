В Ереване назвали провокацией заявление Баку о захвате сел

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Министерство обороны Армении опровергло информацию Баку о захвате населенных пунктов азербайджанскими военными в ходе операции на линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта.

"Сообщение министерства обороны Азербайджана о захвате шести населенных пунктов не соответствует действительности. Данное сообщение является информационной провокацией", - заявила журналистами пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

Ранее в воскресенье Минобороны Азербайджана сообщило о прорыве линии обороны ВС Армении и взятии под контроль нескольких сел на Физули-Джабраильском направлении на линии соприкосновения.

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