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Азербайджанские военные в ходе операции заняли несколько сел

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Азербайджана в воскресенье в ходе операции в зоне карабахского конфликта взяли под контроль несколько сел на Физулинско-Джабраильском направлении, заявил пресс-секретарь Министерства обороны Азербайджана Анар Эйвазов.

"В ходе контрнаступательной операции в Физули-Джабраильском направлении освобождены ряд сел, долгие годы находившиеся под армянской оккупацией. В частности, села Гараханбейли, Гарвянд, Горадиз, Йухары Абдулрахменлы Физулинского района, Джабраильского района - Боюк Мярчанлы и Нюзгяр освобождены", - сказал Эйвазов на брифинге в воскресенье.

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов на заседании Совета Безопасности заявил о получении контроля над семью селами.

Он добавил, что на Агдаринском направлении фронта и на Муровдагском хребте подразделения азербайджанской армии "уничтожили ряд постов оккупантов, взяты под контроль ряд господствующих высот".

помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев на брифинге также сказал, что Азербайджан проинформировал международные организации о ситуации на линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта.

Ранее в воскресенье секретарь Совета безопасности Нагорного Карабаха Самвел Бабаян сообщил, что "с армянской стороны потеряно четыре-пять боевых позиций, но с возможностью восстановления".

Об эскалации карабахского конфликта стало известно в воскресенье утром. Азербайджан назвал свою операцию контрнаступлением в ответ на обстрел со стороны Армении, в результате которого погибли военные и мирные жители.

Хроника Обострение конфликта в Нагорном Карабахе
Азербайджан

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