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Военные Карабаха отвергли захват азербайджанцами армянского гарнизона

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики опровергло заявление Баку о захвате одного из гарнизонов в населенном пункте Мартакерт.

"Эта информация не соответствует действительности и укладывается в логику информационной войны", - сказал пресс-секретарь Минобороны НКР Сурен Сарумян местным СМИ.

По его словам, бои продолжаются. "Наши подразделения успешно справляются с поставленными задачами", - сказал Сарумян.

Ранее Минобороны Азербайджана сообщило, что военное командование Азербайджана предложило командованию армянского гарнизона, расположенного в населенном пункте Мардакерт, сложить оружие и сдаться.

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