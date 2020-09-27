В НКР сообщили о гибели в воскресенье 16 военных

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) заявили о гибели 16 и ранении более 100 военнослужащих.

Такие предварительные данные озвучил замминистра обороны НКР Артур Саркисян в воскресенье на брифинге.

При этом он сообщил, что армянские силы сбили три вертолета, 20 беспилотников, подбили 30 танков и БМП вооруженных сил Азербайджана.

В воскресенье утром президент НКР Араик Арутюнян из-за сложившейся ситуации в регионе объявил военное положение и всеобщую мобилизацию.

Позже пресс-секретарь главы непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян заявил, что ситуация в зоне карабахского конфликта, где начались интенсивные бои, является контролируемой.