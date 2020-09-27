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Минобороны Армении заявило о гибели 200 солдат противника в Карабахе

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Азербайджана потеряли убитыми около 200 военнослужащих в ходе боев на линии соприкосновения в Карабахе, заявил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян в воскресенье.

Он также сообщил, что уничтожены 30 единиц бронетехники и 20 беспилотников.

По словам Ованнисяна, из почти ста раненых армянских военных состояние 90 нормальное, остальные доставлены в военный госпиталь в Ереван.

Ранее Армения признала гибель 16 военных в Карабахе. Сообщалось, что были ранены более ста человек.

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