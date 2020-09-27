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Армения опровергла заявления Азербайджана о взятии под контроль дороги в Карабахе

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Министерство обороны Армении опровергло сообщение Баку о взятии под контроль автотрассы Варденис-Мартакерт, связывающей северо-восток Армении с Карабахом.

Об этом сообщила в воскресенье пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян.

Ранее минобороны азербайджана сообщило, что его силы провели военную операцию на Геранбойском направлении взяли вершину Муров горного хребта Муровдаг. Это позволило азербайджанским военным взять под контроль дорогу Варденис-Агдара, соединяющую Карабах с Арменией.

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