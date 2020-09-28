Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:45Заразились
на 27.09В России 1 151 438+7 867В мире 32 751 412+274 699

В Азербайджане введены военное положение и комендантский час

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - На всей территории Азербайджана введено военное положение. Соответствующий указ подписал 27 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"С учетом провокации ВС Армении на линии соприкосновения и проводимых для предотвращения армянской агрессии контрнаступательных операций, с 00:00 (23:00 мск) 28 сентября 2020 года на всей территории Азербайджана вводится военное положение", - заявил помощник президента, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев на брифинге в воскресенье.

По его словам, кроме того, согласно указу с 28 сентября в Баку, Гяндже, Сумгайыте, Евлахе, Мингячевире, Нафталане, а также на территориях Абшеронского, Джабраильского, Физулинского, Агджабединского, Бейлаганского, Агдамского, Бардинского, Тертерского, Геранбойского, Гейгельского, Дашкесанского, Гедабегского, Товузского, Шамкирского, Газахского и Агстафинского районов в рамках военного положения вводится комендантский час с 21:00 (20:00 мск) до 6:00 (5:00 мск).

"В период комендантского часа гражданам запрещено нахождение на улицах и в других общественных местах без специального разрешения и документов, удостоверяющих личность. Согласно указу, также будут применены ограничения на въезд и выезд и на движение транспортных средств", - заявил Гаджиев.

По его словам, комендантский час вводится в основных городах, а также в городах и районах Азербайджана, находящихся вблизи линии соприкосновения войск и госграницы с Арменией.

В воскресенье Минобороны Азербайджана заявило о начале военной операции на линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, проводится "контрнаступательная операция" в ответ на провокации с армянской стороны.

В воскресенье утром премьер Армении Никол Пашинян заявил о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) со стороны Азербайджана.

В Армении и НКР также объявлено военное положение, проводится мобилизация.

Азербайджан Нагорный Карабах

Новости

США назвали условие закрытия посольства в Багдаде

США назвали условие закрытия посольства в Багдаде

Минобороны Азербайджана назвало потери противника в Карабахе

США вывели из Европы стратегические бомбардировщики B-52H

США вывели из Европы стратегические бомбардировщики B-52H
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Армения опровергла заявления Азербайджана о взятии под контроль дороги в Карабахе

Армения опровергла заявления Азербайджана о взятии под контроль дороги в Карабахе
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В Армении заявили об участии наемников в боях на стороне Азербайджана

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Минобороны Армении заявило о гибели 200 солдат противника в Карабахе

Из Самарской области уехали последние мигранты из Узбекистана

Из Самарской области уехали последние мигранты из Узбекистана
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Азербайджан заявил об огневом контроле над дорогой между Арменией и Карабахом

Число задержанных в Белоруссии на акциях протеста увеличилось до 200

Выборы в США - 2020

Трамп призвал Байдена до дебатов сдать тест на запрещенные препараты

Трамп призвал Байдена до дебатов сдать тест на запрещенные препараты
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');