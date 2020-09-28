В Азербайджане введены военное положение и комендантский час

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - На всей территории Азербайджана введено военное положение. Соответствующий указ подписал 27 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"С учетом провокации ВС Армении на линии соприкосновения и проводимых для предотвращения армянской агрессии контрнаступательных операций, с 00:00 (23:00 мск) 28 сентября 2020 года на всей территории Азербайджана вводится военное положение", - заявил помощник президента, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев на брифинге в воскресенье.

По его словам, кроме того, согласно указу с 28 сентября в Баку, Гяндже, Сумгайыте, Евлахе, Мингячевире, Нафталане, а также на территориях Абшеронского, Джабраильского, Физулинского, Агджабединского, Бейлаганского, Агдамского, Бардинского, Тертерского, Геранбойского, Гейгельского, Дашкесанского, Гедабегского, Товузского, Шамкирского, Газахского и Агстафинского районов в рамках военного положения вводится комендантский час с 21:00 (20:00 мск) до 6:00 (5:00 мск).

"В период комендантского часа гражданам запрещено нахождение на улицах и в других общественных местах без специального разрешения и документов, удостоверяющих личность. Согласно указу, также будут применены ограничения на въезд и выезд и на движение транспортных средств", - заявил Гаджиев.

По его словам, комендантский час вводится в основных городах, а также в городах и районах Азербайджана, находящихся вблизи линии соприкосновения войск и госграницы с Арменией.

В воскресенье Минобороны Азербайджана заявило о начале военной операции на линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, проводится "контрнаступательная операция" в ответ на провокации с армянской стороны.

В воскресенье утром премьер Армении Никол Пашинян заявил о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) со стороны Азербайджана.

В Армении и НКР также объявлено военное положение, проводится мобилизация.