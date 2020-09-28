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Армения опровергла сообщение Азербайджана о потерях в 550 человек

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU -Министерство обороны Армении опровергло сообщение азербайджанской стороны о 550 убитых в Карабахе армянских военнослужащих.

"Данная информация не соответствует действительности", - сообщил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян журналистам.

По данным непризнанной Нагорно-Карабахской республики, в ходе боев на линии соприкосновения с армянской стороны погибли 31 человек.

Ранее министерство обороны НКР опубликовало имена еще 15 погибших военнослужащих. До этого ведомство сообщало о 16 погибших военных.

Минобороны Азербайджана 27 сентября утром заявило о начале военной операции на линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, проводится "контрнаступательная операция" в ответ на провокации с армянской стороны.

Со своей стороны премьер Армении Никол Пашинян заявил о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) со стороны Азербайджана. В Армении и НКР объявлено военное положение, проводится мобилизация.

Хроника 27 – 28 сентября 2020 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Армения Азербайджан Нагорный Карабах

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