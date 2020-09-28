В Нидерландах возобновятся слушания по авиакатастрофе в Донбассе

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - В Нидерландах в рамках третьего блока "В" возобновляется судебный процесс по делу о крушении в Донбассе малазийского авиалайнера, суд намерен заслушать прогресс защиты одного из обвиняемых Олега Пулатова, после их предполагаемой встречи в России.

В ходе предыдущего заседания, которое состоялось 31 августа, защита Пулатова проинформировала, что возможности провести с ним личную встречу на территории России не было по причине пандемии коронавируса, однако уже забронированы билеты на самолет, и в ближайшее время адвокаты отправятся в Россию для встречи с клиентом.

Кроме того, в этом заседании выступили представители родственников погибших.

Несмотря на то, что длительность предыдущего блока слушаний была заявлена на период с 31 августа по 4 сентября, суд заседал только один день, после чего был объявлен перерыв. Аналогичное предупреждение сделано и в отношении нынешних слушаний, продолжительность которых заявлена до 2 октября.

Слушания проходят в отсутствие всех четырех обвиняемых - трех россиян - Пулатова, Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского, Олега Пулатова и украинца Леонида Харченко.

3 марта в Нидерландах начался суд над четырьмя обвиняемыми в трагедии рейса МН17. Слушания проходят в отсутствие обвиняемых - трех граждан России и одного украинца - Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко.

Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. В сентябре 2016 года международная следственная группа обнародовала выводы, согласно которым лайнер был сбит ракетой, запущенной из ЗРК "Бук".