Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:45Заразились
на 27.09В России 1 151 438+7 867В мире 32 751 412+274 699

В Нидерландах возобновятся слушания по авиакатастрофе в Донбассе

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - В Нидерландах в рамках третьего блока "В" возобновляется судебный процесс по делу о крушении в Донбассе малазийского авиалайнера, суд намерен заслушать прогресс защиты одного из обвиняемых Олега Пулатова, после их предполагаемой встречи в России.

В ходе предыдущего заседания, которое состоялось 31 августа, защита Пулатова проинформировала, что возможности провести с ним личную встречу на территории России не было по причине пандемии коронавируса, однако уже забронированы билеты на самолет, и в ближайшее время адвокаты отправятся в Россию для встречи с клиентом.

Кроме того, в этом заседании выступили представители родственников погибших.

Несмотря на то, что длительность предыдущего блока слушаний была заявлена на период с 31 августа по 4 сентября, суд заседал только один день, после чего был объявлен перерыв. Аналогичное предупреждение сделано и в отношении нынешних слушаний, продолжительность которых заявлена до 2 октября.

Слушания проходят в отсутствие всех четырех обвиняемых - трех россиян - Пулатова, Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского, Олега Пулатова и украинца Леонида Харченко.

3 марта в Нидерландах начался суд над четырьмя обвиняемыми в трагедии рейса МН17. Слушания проходят в отсутствие обвиняемых - трех граждан России и одного украинца - Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко.

Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. В сентябре 2016 года международная следственная группа обнародовала выводы, согласно которым лайнер был сбит ракетой, запущенной из ЗРК "Бук".

Нидерланды Донбасс Украина. MH17

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: понедельник, 28 сентября

Число жертв коронавируса COVID-19 в мире превысило 1 млн человек

Суд в США временно приостановил запрет на скачивание приложения TikTok

Суд в США временно приостановил запрет на скачивание приложения TikTok

США назвали условие закрытия посольства в Багдаде

США назвали условие закрытия посольства в Багдаде

Минобороны Азербайджана назвало потери противника в Карабахе

США вывели из Европы стратегические бомбардировщики B-52H

США вывели из Европы стратегические бомбардировщики B-52H
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Армения опровергла заявления Азербайджана о взятии под контроль дороги в Карабахе

Армения опровергла заявления Азербайджана о взятии под контроль дороги в Карабахе
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В Армении заявили об участии наемников в боях на стороне Азербайджана

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Минобороны Армении заявило о гибели 200 солдат противника в Карабахе

Из Самарской области уехали последние мигранты из Узбекистана

Из Самарской области уехали последние мигранты из Узбекистана
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');