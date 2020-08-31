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В Нидерландах начнется очередной блок слушаний по делу о МН17

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - В Нидерландах начинается очередной блок судебных слушаний в деле о крушении в 2014 году Boeing МН17. Суд рассмотрит вопрос о возможной компенсации родным погибших, а обсудит дополнительное расследование, о котором просила защита одного из четырех обвиняемых - гражданина России Олега Пулатова

"Суд намерен использовать блок слушаний, начав с 31 августа, чтобы обсудить позицию адвокатов родных, прокуратуры и защиты и принять решение, если в этом будет необходимость, с тем, чтобы адвокаты родных смогли направить запрос в отношении компенсации, если будет такое желание", - объявил в начале июля председательствующий судья Хэндрик Стэйнхаус.

По его словам, суд также обсудит прогресс, проделанный защитой одного из обвиняемых Олега Пулатова, в отношении дополнительных запросов о дополнительном расследовании. Адвокаты ранее добились разрешения осмотреть обломки разбившегося лайнера и получить разъяснения эксперта.

Судья также объявил, что повестки всем четырем обвиняемым могут быть направлены на слушания, которые уже запланированы в 2021 году: на 15 апреля, 7 июня, 6 сентября и 1 ноября. Кроме Пулатова, это граждане России Игорь Гиркин (Стрелков) и Сергей Дубинский и гражданин Украины Леонид Харченко. Они до сих пор в суд не приезжали.

26 июня прокуратура предстаавила суду записи прослушивания телефонных разговоров обвиняемых, в частности, Харченко, Дубинского и Стрелкова, которые подтверждают наличие у ополченцев Донбасса установки "Бук".

Судебный процесс продолжается с 3 марта.

Самолет Malaysia Airlines был был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года, погибли 289 человек, большинство из них были гражданами Нидерландов.

10 июля правительство Нидерландов приняло решение подать иск против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с крушением рейса МН17 и таким образом поддержать семьи погибших. В Москве отрицают причастность к этой катастрофе.

Место крушения "Боинга" на следующий день

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Документы на месте падения пассажирского самолета "Малайзийских авиалиний".На месте падения Boeing 777.Тело пассажира самолета рейса MH17, найденное в поле.Багаж и личные вещи пассажиров на месте падения "Боинга".Местная жительница несет букет полевых цветов к месту падения самолета."Боинг 777" Malaysia Airlines, следовавший по курсу Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), разбился в четверг на востоке Украины. Погибли 298 человек. СБУ начало уголовное производство по статье "теракт".Груда вещей и мусора на месте падения самолета.Тело пассажира рейса MH17, найденное в поле.В Киеве утверждают, что поисковые работы на месте падения "Боинга" усложняются присутствием ополченцев, которые якобы препятствуют работе подразделений ГСЧС.Вещи и мусор на месте падения самолета "Боинг 777" Malaysia Airlines.Фрагмент обшивки самолета.
Документы на месте падения пассажирского самолета "Малайзийских авиалиний".
Схипхол Окружной суд Гааги MH17 Malaysia Airlines Нидерланды Донецк Олег Пулатов Хэндрик Стэйнхаус

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