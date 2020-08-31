В Нидерландах начнется очередной блок слушаний по делу о МН17

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - В Нидерландах начинается очередной блок судебных слушаний в деле о крушении в 2014 году Boeing МН17. Суд рассмотрит вопрос о возможной компенсации родным погибших, а обсудит дополнительное расследование, о котором просила защита одного из четырех обвиняемых - гражданина России Олега Пулатова

"Суд намерен использовать блок слушаний, начав с 31 августа, чтобы обсудить позицию адвокатов родных, прокуратуры и защиты и принять решение, если в этом будет необходимость, с тем, чтобы адвокаты родных смогли направить запрос в отношении компенсации, если будет такое желание", - объявил в начале июля председательствующий судья Хэндрик Стэйнхаус.

По его словам, суд также обсудит прогресс, проделанный защитой одного из обвиняемых Олега Пулатова, в отношении дополнительных запросов о дополнительном расследовании. Адвокаты ранее добились разрешения осмотреть обломки разбившегося лайнера и получить разъяснения эксперта.

Судья также объявил, что повестки всем четырем обвиняемым могут быть направлены на слушания, которые уже запланированы в 2021 году: на 15 апреля, 7 июня, 6 сентября и 1 ноября. Кроме Пулатова, это граждане России Игорь Гиркин (Стрелков) и Сергей Дубинский и гражданин Украины Леонид Харченко. Они до сих пор в суд не приезжали.

26 июня прокуратура предстаавила суду записи прослушивания телефонных разговоров обвиняемых, в частности, Харченко, Дубинского и Стрелкова, которые подтверждают наличие у ополченцев Донбасса установки "Бук".

Судебный процесс продолжается с 3 марта.

Самолет Malaysia Airlines был был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года, погибли 289 человек, большинство из них были гражданами Нидерландов.

10 июля правительство Нидерландов приняло решение подать иск против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с крушением рейса МН17 и таким образом поддержать семьи погибших. В Москве отрицают причастность к этой катастрофе.