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Spiegel узнал о тайном визите Меркель к Навальному

Spiegel узнал о тайном визите Меркель к Навальному
Канцлер ФРГ Ангела Меркель
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Канцлер ФРГ Ангела Меркель посещала российского оппозиционера Алексей Навального, когда он проходил лечение в берлинской клинике, пишет журнал Spiegel со ссылкой на собственные источники.

По его данным, Меркель навестила Навального "в условиях полной секретности" в клинике Charite, где он находился в течение 32 дней.

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. 22 августа его перевезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Charite.

2 сентября власти ФРГ со ссылкой на лабораторию бундесвера объявили о том, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок".

7 сентября в клинике Charite сообщили, что Навального вывели из искусственной комы и его состояние улучшилось.

9 сентября немецкие СМИ сообщили, что Берлин передал в ОЗХО (Организацию по запрещению химоружия) результаты исследования Навального и не видит необходимости направлять их напрямую России.

Хроника 20 августа – 28 сентября 2020 годаНавальный попал в больницу
Ангела Меркель Германия Алексей Навальный Charite

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