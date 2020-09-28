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Навальный подтвердил визит Меркель

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Политик Алексей Навальный подтвердил, что канцлер Германии Ангела Меркель навестила его, пока он лечился в берлинской клинике Charite. Он написал об этом в твиттере.

Навальный попал в больницу

"Встреча была, но не стоит называть ее "секретной". Скорее, частная встреча и разговор с семьей. Я очень признателен канцлеру Меркель за то, что она навестила меня в больнице", - говорится в сообщении.

Ранее о визите Меркель со ссылкой на источники написал Spiegel. По его сведениям, посещение прошло "в условиях полной секретности".

Навальный лечился в Charite 32 дня после отравления в России. 20 августа ему стало плохо и он впал в кому при перелете из Томска в Москву. Его экстренно доставили в токсикологическую реанимацию в Омске. Там он пробыл почти двое суток, но российские врачи заявили, что не нашли следов ядов в его организме.

22 августа его разрешили перевезти в Германию. Спецрейс доставил его в Charite. Местные врачи вскоре заявили, что он перенес воздействия вещества из группы ингибиторов холинэстеразы.

2 сентября власти ФРГ со ссылкой на лабораторию бундесвера объявили о том, что в организме Навального обнаружены следы нервно-паралитического вещества из группы "Новичок".

7 сентября в Charite сообщили, что пациента вывели из искусственной комы. 23 сентября он был выписан из стационара. В соцсетях политик сообщил, что будет долечиваться в Германии. Пока он не без труда ходит, не полностью владеет руками, у него проблемы со сном.

В середине сентября стало известно, что российское посольство в Берлине попросило о консульском доступе к Навальному. 24 сентября глава МИД Сергей Лавров отмечал, что на тот момент ответа на этот запрос так и не было получено.

Алексей Навальный Германия Ангела Меркель Берлин Charite

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