Власти Азербайджана продлили до 2 ноября карантин из-за COVID-19

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Правительство Азербайджана продлило срок действия на территории страны специального карантинного режима до 2 ноября.

"Премьер-министр Али Асадов подписал постановление о продлении до 6:00 2 ноября специального карантинного режима, введенного в стране для предотвращения распространения коронавирусной инфекции и ее возможных последствий", - говорится в сообщении правительства.

Согласно решению, до истечения срока карантина работа общественного транспорта, в том числе и пассажироперевозки в Бакинском метро, будут прекращены в выходные дни с 00:00 субботы до 6:00 понедельника.

Срок действующего специального карантинного режима в Азербайджане истекал 30 сентября в 00:00 часов. При этом в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе до 30 сентября действует режим жесткого карантина с некоторыми ограничениями.