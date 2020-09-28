Белорусские ученые создали мясное мороженое

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Национальная академия наук Белоруссии представит на "БЕЛАГРО-2020" почти 240 новых разработок, среди них мясное мороженое.

Как сообщили в пресс-службе НАН Белоруссии, мороженое "Ice meat", созданное РУП "Институт мясо-молочной промышленности", идеально подходит для легкого перекуса. Ученые уверены, что такое мороженое будет полезно детям, поскольку в его составе отборное мясное сырье.

Среди новинок РУП "Институт мясо-молочной промышленности" также сухие смеси для изготовления кулинарных изделий и полуфабрикатов с использованием аддитивных (3D) технологий.

"Смеси для аддитивных технологий изготовлены на основе мясного сырья (свинины, говядины, мяса цыплят-бройлеров) с включением сухих молочных продуктов", - рассказали в Академии наук

Смеси предназначены для создания кулинарных изделий и полуфабрикатов нового поколения - с оригинальной формой, повышенным содержанием белка.