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В Турции сообщили о готовности Анкары поддержать Баку "на поле боя"

В Турции сообщили о готовности Анкары поддержать Баку "на поле боя"
Фото: Reuters

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Турция готова поддержать Азербайджан в конфликте в Нагорном Карабахе как на дипломатическом уровне, так и в военном плане, сообщило агентство "Анадолу" со ссылкой на заявление главы турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу.

"Турция готова поддержать Азербайджан как за столом переговоров, так и на поле боя", - приводит агентство его слова.

По словам Чавушоглу, выход из тупика в ситуации с Нагорным Карабахом заключается в "уходе Армении с оккупированных территорий".

28 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Армению покинуть Нагорный Карабах и заявил, что "незамедлительное освобождение Арменией оккупированных земель Азербайджана откроет путь для мира и стабильности в регионе".

По его мнению, кризис начался из-за "армянской оккупации Нагорного Карабаха".

Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, проводится "контрнаступательная операция" в ответ на провокации с армянской стороны.

Премьер Армении Никол Пашинян заявил о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую Республику (НКР) со стороны Азербайджана. В Армении и НКР объявлено военное положение, проводится мобилизация. Азербайджан также принял решение о введении военного положения в ряде регионов страны и частичной мобилизации.

Ожесточенные бои в зоне карабахского конфликта продолжаются. С обеих сторон есть потери в живой силе и технике.

Армения Азербайджан Нагорный Карабах Турция

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