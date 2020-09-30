Макрон счел необдуманными и опасными заявления Турции по Карабаху

Президент Франции Эммануэль Макрон Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Заявления Турции о готовности поддерживать любыми способами Азербайджан в конфликте в Нагорном Карабахе опасны, так как подталкивают Баку к действиям, заявил в среду президент Франции Эммануэль Макрон.

"Я обратил внимание на политические заявления Турции. Они необдуманные и опасные", - сказал он на пресс-конференции в Латвии.

"Я обеспокоен воинственными заявлениями, сделанными Турцией в последние часы. По сути, такие заявления подталкивают Азербайджан к действиям", - добавил Макрон.

Французский лидер также сказал, что планирует обсудить ситуацию в Нагорном Карабахе с президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.

"Сегодня вечером у меня будет телефонный разговор с Путиным, а завтра по этому вопросу - с Трампом", - заявил Макрон. По его словам, эти беседы позволят "обменяться мнениями и предложить решение проблемы".

Французский лидер напомнил, что минскую группу ОБСЕ, которая занимается урегулированием конфликта в Нагорном Карабахе, возглавляют Франция, США и Россия. По его словам, эти страны находятся в контакте "с первых часов" эскалации напряженности.

Макрон добавил, что скоро обсудит ситуацию в Нагорном Карабахе и с европейскими партнерами.

Обострение ситуации в Карабахе

Минобороны Азербайджана 27 сентября утром заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, проводится "контрнаступательная операция" в ответ на провокации с армянской стороны.

Премьер Армении Никол Пашинян заявил о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую Республику (НКР) со стороны Азербайджана. В Армении и НКР объявлено военное положение, проводится мобилизация. Азербайджан также принял решение о введении военного положения в ряде регионов страны и частичной мобилизации.

Ожесточенные бои в зоне карабахского конфликта продолжаются. С обеих сторон есть потери в живой силе и технике.