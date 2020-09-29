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В Ереване заявили, что турецкий истребитель F-16 сбил армянский Су-25

В Ереване заявили, что турецкий истребитель F-16 сбил армянский Су-25
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Фото: Reuters

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Министерство обороны Армении сообщило, что турецкий истребитель F-16 сбил Су-25 армянских ВВС.

"Во время воздушного боя турецкий F-16 в воздушном пространстве Армении сбил Су-25 ВВС Армении, пилот погиб", - сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян в своем фейсбуке. Турецкий истребитель находился на высоте 8200 метров и глубине 60 км на армянской территории, отметила она.

Согласно сообщению, турецкие истребители F-16 во вторник обеспечивали удары азербайджанских истребителей Су-25 и беспилотников "Байрактар" по армянским населенным пунктам и подразделениям вооруженных сил Армении.

"Сегодня в 10.30 принадлежащие ВС Турции истребители F-16 вылетели из аэропорта "Гянджа" в Азербайджане и обеспечивали удары азербайджанских истребителей Су-25 и турецких беспилотников "Байрактар" из азербайджанского аэропорта Даляр" по армянским населенным пунктам Варденис, Мец Масрик, Сотк и сухопутным подразделениям ВС Армении", - написала Степанян, добавив, что армянская авиация в это время оказывала поддержку войскам ПВО Армении.

Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, проводится "контрнаступательная операция" в ответ на провокации с армянской стороны.

Премьер Армении Никол Пашинян заявил о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую Республику (НКР) со стороны Азербайджана. В Армении и НКР объявлено военное положение, проводится мобилизация. Азербайджан также принял решение о введении военного положения в ряде регионов страны и частичной мобилизации.

Ожесточенные бои в зоне карабахского конфликта продолжаются. С обеих сторон есть потери в живой силе и технике.

Армения Азербайджан Нагорный Карабах

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