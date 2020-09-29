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Анкара и Баку заявили, что турецкий F-16 не сбивал армянский Су-25

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Министерство обороны Азербайджана опровергает информацию о том, что армянский самолет СУ-25 был сбит истребителем F-16.

"Это очередная дезинформация армянской стороны", - сказал агентству "Интерфакс-Азербайджан" начальник пресс-службы министерства обороны Вагиф Даргяхлы.

Он не стал комментировать сообщения армянской стороны о том, что F-16 якобы вылетел из Азербайджана.

В свою очередь глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун, которого цитирует Bloomberg, заверил, что ВВС страны не сбивали армянский боевой самолет

Ранее пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян отметила, что турецкий истребитель находился на высоте 8200 метров и глубине 60 км на армянской территории. Она сообщила, что F-16 сбил Су-25 армянских ВВС, пилот погиб.

Хроника 27 – 29 сентября 2020 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Армения Азербайджан Нагорный Карабах Турция

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